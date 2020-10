Trio é apreendido com drogas e moto adulterada no Jorge Teixeira

Manaus - Daniela Pereira de Abreu, de 24 anos, Fabiano Pereira dos Santos, de 23 anos, e Wesley Ribeiro Gonçalves, de 18 anos, foram presos na noite desta quarta-feira (21), após ação policial deflagrada na travessa Alfazema, no loteamento João Paulo, bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Eles estavam com drogas e uma motocicleta adulterada.

De acordo com o capitão Soeiro, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os policiais receberam denúncia de venda de drogas em uma casa. Durante a abordagem, Daniela e Fabiano foram encontrados com 14 porções de cocaína, seis porções de crack e cinco aparelhos celulares.

Ainda na mesma casa, Wesley também foi localizado com uma motocicleta Ducae 150 CC, sem placa e com a numeração do chassi adulterada.

O trio recebeu voz de prisão em flagrante e foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.