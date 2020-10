Jovem grávida reage a assalto e é morta com tiros na cabeça

| Foto: Divulgação

Uma jovem grávida identificada como Maria Aparecida, de 20 anos, foi assassinada com pelo menos dois tiros na noite de quarta-feira (21), no município de São José do Divino, na região Norte do Piauí.

De acordo com informações da polícia, uma dupla armada chegou à residência da vítima e anunciou o assalto por volta das 20h.

Maria Aparecida, que estava grávida de oito meses, encontrava-se na porta de casa quando foi abordada pelos criminosos e teria agredido um dos suspeitos com um pedaço de madeira, que reagiu e efetuou os disparos na região da cabeça.

A jovem chegou a receber atendimento médico e foi encaminhada para uma maternidade em Piracuruca, mas não resistiu e morreu. O bebê também não conseguiu sobreviver.

Após cometer o crime, os acusados empreenderam fuga. A Polícia Militar foi acionada e segue em diligencias para identificar e prender os assassinos.

