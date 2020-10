Autônomo é morto enquanto conversava e bebia com mulher em Manaus

| Foto:

Manaus - O autônomo Adriano Martins Cruz, de 30 anos, foi morto com, pelo menos, três tiros na madrugada desta quinta-feira (22). O crime aconteceu enquanto a vítima consumia bebidas alcoólicas acompanhando de uma mulher, em frente a uma residência na rua 20 de Novembro, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

Conforme a polícia, Adriano e a acompanhante estavam conversando e bebendo juntos, quando dois homens, não identificados, se aproximaram deles e efetuaram os tiros contra o autônomo.

Durante os disparos, a mulher fugiu do local. Adriano foi atingido com tiros na cabeça e dois no tórax, sem chance de defesa, ele morreu na hora.

No local do crime, a polícia encontrou uma bolsa, que teria sido deixada pela mulher. Dentro do objeto foi encontrado apenas documentos pessoais.

Moradores da localidade relataram à polícia que Adriano era usuário de drogas e que, possivelmente, a morte dele esteja relacionada a um acerto de contas.

O corpo do autônomo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A autoria e motivação do assassinato serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

