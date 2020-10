Em 72 horas, mais um motorista de aplicativo é sequestrado em Manaus

Antes de ser rendido, a vítima conseguiu alertar os colegas pelo aplicativo de comunicação | Foto: Divulgação

Manaus - Em pouco mais de 72 horas, mais um motorista de aplicativos se tornou alvo de criminosos, em Manaus. O homem, de 28 anos, foi sequestrado e abandonado no porta-malas do próprio carro, na rua Projetada V, no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste da capital.



Conforme relatos dos amigos da vítima feitos à polícia, o trabalhador aceitou uma corrida no Santo Agostinho com destino ao Nova Esperança. No total, eram três suspeitos que se passaram por passageiros.

No trajeto, ainda no Santo Agostinho, os criminosos anunciaram o roubo. Antes de ser rendido, a vítima conseguiu alertar os colegas pelo aplicativo de comunicação. Para não serem encurralados, o trio abandonou o carro e fugiu, sem ser identificado.

Moradores da área, junto com outros profissionais da categoria, resgatam a vítima do veículo. Os criminosos teriam levado apenas o celular do motorista.

Policiais militares, ainda, foram acionados, mas não acharam nenhum dos suspeitos. O motorista de aplicativo foi a terceira vítima de assaltantes em menos de quatros dias.

Outros casos

Na noite de terça (20), José Roberto da Silva Ferreira, de 42 anos, morreu em um hospital particular, localizado no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. Ele foi brutalmente agredido por criminosos durante um assalto ocorrido na madrugada de domingo (18).

Na segunda (19), outro profissional foi sequestrado e abandonado em uma área de mata no Ramal do Brasileirinho , na Zona Leste.

