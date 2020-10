Suspeito é morto por 'Justiceiro' após assaltar padaria em Manaus

Os quatro suspeitos ainda conseguiram correr, mas Eliabe não resistiu e morreu no beco Cabral | Foto: EM TEMPO

Manaus - Suspeito de participar de um assalto a uma padaria, localizada na avenida Tefé, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, Eliabe Lael Ramos, de 18 anos, acabou morto por um "justiceiro", na manhã desta quinta-feira (22).

Conforme a polícia, o jovem agiu com outros três comparsas, sendo um homem e duas mulheres. Os quatros chegaram a consumir produtos dentro do estabelecimento antes de anunciarem o roubo.

"A proprietária da panificadora explicou que quando o quarteto iria fazer o pagamento no caixa, um dos suspeitos anunciou o assalto. Eles foram surpreendidos por um suposto cliente, que estava armado e efetuou disparos contra os quatro. Depois, o atirador fugiu, sem ser identificado", explicou o comandante da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), capitão Marcelo Paulino.

Os quatro suspeitos, ainda, conseguiram correr, mas Eliabe não resistiu e morreu no beco Cabral. De acordo como o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), ele foi atingido com dois tiros, um no ombro e outro no abdômen.

Presos após a intervenção do 'justiceiro' | Foto: Divulgação

A mãe do jovem, desesperada, compareceu na cena do crime e fez o reconhecimento dele. Ela chorou sobre o corpo do filho.

De acordo com a polícia, os três comparsas de Eliabe foram localizados no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul. Um dos suspeitos identificado como Marcelo Melo de Souza, de 37 anos, foi preso e uma adolescente de 17 anos apreendida.

Outra jovem, identificada como Leiane de Souza Costa, de 19 anos, que está ferida, continua internada, sob custódia da polícia, na unidade de saúde.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) ainda atuou no local do crime. Com os presos foram apreendidos pertences roubados e uma arma de fogo, suspostamente simulacro. O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

