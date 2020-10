Envolvido em furto de carga de TVs de empresa do Distrito é preso

Belém - Jaderson Ferreira da Silva, de 39 anos, foi preso ao longo de operação deflagrada nesta semana em Belém, no Estado do Pará. Ele é acusado de integrar um grupo criminoso que furtou uma carga de televisores pertencente a uma empresa situada no bairro Distrito Industrial, na Zona Sul de Manaus, avaliada em R$ 380 mil.

Carga roubada | Foto: Divulgação

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), a prisão teve apoio da Polícia Civil do Pará e ocorreu após intensa investigação da especializada. Jaderson já é o quinto preso da ação.



Os comparsas dele: Emerson Vieira Fontes, Fábio Renato Rodrigues, Lécio Fabiane Caxeira de Oliveira e Raimundo Wilson Vargas Martins, já foram presos ao longo da investigação que já recuperou várias televisões e valores para a empresa que foi vítima. A carga era monitorada por uma empresa seguradora e os suspeitos cooptaram pessoas para participar do esquema criminoso de desvio das cargas.

Marildo Miranda de Melo também está envolvido no crime e estava sendo procurado durante as diligências no Pará. Ele não foi encontrado e permanece foragido da Justiça.

Marildo Miranda de Melo também está envolvido no crime e segue foragido | Foto: Divulgação

Denúncias sobre o paradeiro dele podem ser feitas ao número 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP). Jaderson irá responder por furto qualificado, associação criminosa e deve ficar à disposição da Justiça