Jovem sai de casa em Manaus para viajar para São Paulo e desaparece

A família sabia que jovem iria viajar mas não tiveram mais contato | Foto: Divulgação

Manaus – Larissa Ferreira da Cruz, de 24 anos está desaparecida desde o último sábado (17), quando saiu da casa onde mora, na rua São João do Paraíso, bairro Lírio do Vale, zona Oeste de Manaus, informando que iria viajar para o estado de São Paulo (SP).

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita ajuda da população para localizar a jovem.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO), a mãe da desaparecida, Marcela da Cruz, informou que sabia que a jovem tinha viajado, porém, nesta quarta-feira (21), recebeu uma ligação, supostamente, de uma pessoa do Consulado da Etiópia no Brasil, dizendo que Larissa estava presa naquele país pelo crime de tráfico de drogas.

Marcela não sabe se a informação era verdadeira ou apenas um trote. Ela comunicou que a filha possui várias tatuagens, sendo uma delas no pescoço com a descrição “Marcela” e as demais nas costas, braços esquerdo e direito e coxa, com desenhos diversos.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Larissa que entre em contato com a Deops pelos números (92) 3214-2270, ou com familiares dela pelos números (92) 99224-1923, 98156-2642.

*Com informações da assessoria

