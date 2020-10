Dupla suspeita de assaltos é presa com armas de fogo no Castanheiras

A ação foi deflagrada pela SSP-AM | Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens com antecedentes criminais por roubos e tentativa de latrocínio foram presos na tarde desta quinta-feira (22), em flagrante, pelo crime de roubo e porte irregular de arma de fogo durante uma operação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) no bairro Castanheira, Zona Leste de Manaus. Benjamin Neto Glória da Silva, 20 anos, foi preso com um revólver calibre 38 em um salão de beleza, na rua Ângelo Bittencourt, enquanto aguardava o comparsa David Lima Mendes, de 23 anos, para realizar assaltos.

Um aparelho celular Iphone, com restrição de roubo, foi localizado com os suspeitos. As prisões ocorreram após denúncias anônimas recebidas pela SSP-AM, por meio do telefone 181. O serviço funciona 24 horas por dia e as ligações são gratuitas. Após a prisão de Benjamim, David foi localizado com outro revólver calibre 38 a poucos metros do ponto comercial.

O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia, onde eles vão responder pelo crime de roubo e porte irregular de arma de fogo de uso restrito.

Os dois homens já possuem outras passagens policiais, conforme consulta no Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP). David já havia sido preso outras três vezes, em flagrante, pelo crime de roubo a ônibus. A primeira prisão dele ocorreu em 2013, quando ele ainda era adolescente. Ele também possui registros de Boletins de Ocorrência por lesão corporal e por ter invadido uma residência para obrigar que uma moça escondesse uma arma de fogo.

Já Benjamin tem antecedentes pelos crimes de lesão corporal e tentativa de latrocínio. Ano passado, ele foi preso suspeito de ter atirado em uma mulher durante um assalto que ocorreu no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul.

