Quadrilha especializada em furtar agências bancárias é presa pela PC

As ações foram flagradas por câmeras de segurança | Foto: Divulgação

Manaus - Edden Stewart de Lima Figueiredo, Eduardo Sousa Ferreira e o sargento da Polícia Militar Roberlani dos Santos Batalha foram presos ao longo de operação deflagrada na quinta-feira (22), pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd) . Eles são investigados por cometer furtos nos meses de julho, agosto e setembro em agências bancárias distintas da capital. Os locais da prisão deles não foram divulgados.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da especializada, além dos três, outras duas pessoas que não tiveram os nomes revelados também estão envolvidas nos crimes. Eles agiam cortando os caixas eletrônicos dessas agências bancárias em local exato, impedindo que fosse disparado o alarme ou que o dinheiro presente na máquina fosse queimado. Eduardo era quem manuseava o maçarico. Ele já foi preso em vários estados por cometer o mesmo crime.

"Um comparsa ajudava Eduardo bloqueando o excesso de luz produzido pelo maçarico com uma espécie de tapume. Os outros criminosos ficavam em um carro na saída da agência bancária e garantiam a fuga do grupo. Um segundo carro ficava nas redondezas fazendo o monitoramento. O sargento da Polícia Militar era o responsável por identificar se havia a aproximação da polícia", explicou o delegado.

A arma falsa foi apreendida durante as diligências | Foto: Divulgação

Ao longo das diligências, na casa de um dos presos foi encontrado uma arma falsa com inscrição de uma facção criminosa que atua no Estado. Isso indica que essas pessoas podem ter relação com o crime organizado.

Carro apreendido era utilizado para dar fuga aos criminosos | Foto: Divulgação

Já com o policial militar detido foi encontrada uma pistola de uso restrito da corporação policial e um veículo de marca GM Prisma, de placa JXK-2371, que foi utilizado para dar cobertura ao assalto ocorrido em uma agência bancária no bairro Cidade Nova, na Zona Norte, no dia 24 de agosto deste ano. As investigações seguem para localizar os demais integrantes da quadrilha.

Procedimentos

Edden, Eduardo e Roberlani foram encaminhados para a especializada, onde foram indiciados por furto qualificado e associação criminosa. Eles devem permanecer à disposição da Justiça. O policial permanecerá preso no Batalhão de Guardas da Polícia Militar, já os demais presos devem ser levados à Central de Recebimento e Triagem (CRT), no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

Veja os vídeos que registram os crimes do bando:

| Autor: Divulgação

| Autor: Divulgação

