Traficante é preso antes de abastecer 'bocas de fumo' no Parque 10

Thiago estava indo entregar drogas | Foto: Divulgação

Manaus - Thiago Magalhães Guimarães, de 32 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (23), antes de abastecer "bocas de fumo" no bairro Parque 10 de novembro, na Zona Centro-Sul da capital. Ele estava com uma grande quantidade de drogas que iriam suprir a demanda de dependentes químicos neste fim de semana.

De acordo com o delegado Edgar Moura, titular do 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP) , a ação iniciou após denúncias anônimas informando que um homem com as características físicas de Thiago iria entregar entorpecentes. A denúncia foi precisa e indicou o número da casa onde ele morava.

"Nossa equipe foi até o lugar checar a denúncia e montou campana. Após uma hora, Thiago foi visto deixando o local e entrando em um carro. Após a abordagem, já encontramos quatro tabletes mais finos de droga dentro do carro e dois no porta-luvas. Quando questionado sobre a procedência do material, ele acabou confessando que na casa dele havia mais drogas . Encontramos dois tabletes maiores de cocaína, porções da mesma substância e material para a mistura de drogas. Esse material iria abastecer os pontos de venda de drogas no final de semana", explicou o delegado.

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Thiago recebeu voz de prisão em flagrante e foi apresentado no 23° DIP. Ele deve passar por audiência de custódia e deve ficar à disposição da Justiça. Denúncias sobre crimes ocorridos no bairro Parque 10 de Novembro podem ser feitas ao número: (92) 99418-6180, o disque-denúncia da unidade policial.

