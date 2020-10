Dupla é presa antes de negociar 1 kg de cocaína na Cidade Nova

Manaus - Leonardo Pantoja Belchior, de 21 anos, e Thiago Marinho Assunção, de 20 anos, foram presos na tarde desta sexta-feira (23), por volta das 16h, no conjunto Oswaldo Frota, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Eles estavam com drogas .

De acordo com a equipe da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a ação iniciou após denúncia anônima informando que uma dupla estava negociando drogas na travessa 35 daquele bairro.

Material apreendido | Foto: Divulgação

Os policiais foram até o local indicado e encontraram Leonardo e Thiago. Com eles foram encontrados 1 kg de cocaína que seriam vendidos.

A dupla recebeu voz de prisão em flagrante e foi apresentada no 6° Distrito Integrado de Polícia. Nenhum deles tinha passagem pela polícia.

Leia Mais

Mãe e filho são presos por tráfico de drogas na Zona Leste

'Paulinho' e 'Loirinho' são presos com armas e drogas no Redenção