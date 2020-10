Ex-presidiário 'Plenitude' é preso com documento falso em Pernambuco

Ele é considerado um criminoso de alta periculosidade | Foto: Divulgação

Manaus - O ex-presidiário Francisco Gleisson Jucá da Rocha, 28, conhecido como “Plenitude” foi preso nesta sexta-feira (23) em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, com documentos falsos.

Ele é considerado de alta periculosidade, é integrante de uma facção criminosa e investigado por diversos homicídios cometidos em Manaus.

Ele apresentou RG falso em que aparecia com o nome de Ricardo Monteiro dos Santos. Os policiais logo desconfiaram do comportamento de Francisco e acionaram a Polícia do Amazonas.

Ficha criminosa

Segundo a Polícia Civil, Francisco Gleisson é um dos nomes mais perigosos de uma facção criminosa que atua em Manaus, vinda de outro estado brasileiro.

No intervalo de dois anos, o infrator mudou de grupo criminoso três vezes. Na primeira, deixou a facção local para o grupo criminoso oriundo do Rio de Janeiro.

Depois, voltou a integrar o bando criminoso amazonense para, logo em seguida, retornar à organização criminosa carioca.

De acordo com a Polícia Civil, investigações em andamento apontam a participação de "Plenitude" em dezenas de homicídios praticados na capital ao longo dos últimos anos.

Em janeiro deste ano, ele foi preso na Operação “Domínio da Lei” deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) visando desarticular a atuação de uma organização criminosa do tráfico de drogas na abertura e consolidação da extinta invasão Monte Horebe, que ficava próxima ao Residencial Viver Melhor, no Lago Azul, zona Norte da cidade, onde corpos foram enterrados clandestinamente.

Naquela ocasião, “Plenitude” foi localizado em um condomínio de luxo no bairro Ponta Negra, com uma arma de fogo e dois veículos.

Há registros de prisão nos anos de 2017, 2019 e 2020, todos por posse irregular de arma de fogo.

De acordo com as investigações da DEHS, “Plenitude” era o mandante do homicídio de Rodrigo dos Santos Aranha, que era conhecido como “Baloteli”, ocorrido no dia 3 de dezembro de 2017, além de ser apontado como o chefe da organização criminosa que atua no bairro Lago Azul. Investigações também indicam sua participação nos homicídios de antigos aliados do crime.

