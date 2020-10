Jovem surta, agride criança e fiéis de igreja e dispara arma em Manaus

No estabelecimento, o indivíduo havia se trancado e se negava a falar com a equipe policial | Foto: Divulgação

Manaus - Um jovem de 25 anos provocou um grande alvoroço na noite desta sexta-feira no bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus. Ele efetuou disparos de arma de fogo em via pública, agrediu uma criança de 13 anos e membros de uma igreja localizada no mesmo bairro.

De acordo com informações dos policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta de 23h40, a viatura foi acionada para atender a uma ocorrência na rua Bento Brasil, onde um rapaz estaria armado e agredindo pessoas no local.

Os policiais se depararam com várias pessoas na rua, informando que um jovem acabara de efetuar um disparo de arma de fogo, e em seguida havia se recolhido para um mercadinho.

Com o apoio de viaturas da 1ª e 3ª Cicoms, e do pai do suspeito, que chegou ao local e abriu a porta lateral do mercadinho, os policiais adentraram o local, observando as determinações do Procedimento Operacional Padrão (POP).

A equipe efetuou a detenção do jovem, que não esboçou reação e mostrou onde se encontrava a arma utilizada no delito. O jovem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), juntamente com as testemunhas, para os procedimentos cabíveis.

