Droga escondida em ar-condicionado e caixa de som é apreendida no AM

Manaus- Os policiais militares que atuam na Base Arpão e na Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) apreenderam neste sábado (24), um ar-condicionado e uma caixa de som com drogas.

Os entorpecentes estavam sendo transportado em uma lancha no rio Solimões, nas proximidades do município de Coari.

De acordo com os policiais, quando as duas equipes realizavam a fiscalização na embarcação, uma cadela do CIPCães deu sinal para as caixas lacradas, que foram abertas, sendo encontrados dois quilos de maconha, distribuídos na embalagem da caixa de som e entre o compressor do ar condicionado ainda na embalagem.

Como não foi encontrado qualquer responsável pelos produtos na embarcação, o material entorpecente foi apreendido e levado para a Base para procedimentos legais.

Mais apreensões

Há quatro dias, outra ação policial detectou transporte de drogas dentro de uma caixa de som. Qualquer objeto grande e que não levante suspeita dos policiais são usados por criminosos.

Desta vez, a droga estava avaliada em R$ 82 mil para os quatro quilos. Da mesma forma, a apreensão aconteceu em Coari.

