Vídeo: homem é encontrado morto no porto do São Raimundo

Manaus – Um corpo do sexo masculino, até o momento não identificado pela polícia, foi encontrado no porto do São Raimundo, zona Oeste de Manaus, na manhã desta segunda-feira (26).

De acordo com a perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC-AM), o homem não apresentava ferimentos ou marcas de agressão visíveis, o que indica morte por afogamento.

O corpo foi encontrado nas águas do Rio Negro por trabalhadores da orla do São Raimundo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a remoção.

A vítima não possui tatuagens pelo corpo, aparenta ter entre 30 e 40 anos, é pardo, e foi encontrado vestindo uma bermuda estampada e camisa lisa.



O corpo foi levado para a sede do Instituto Médico Legal (IML), localizada na Zona Norte de Manaus. A Polícia Civil deve investigar o caso.

Veja vídeo da remoção:

