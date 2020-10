Homem diz ser sobrinho de autoridade, rasga multa e é preso em Manaus

Segundo os agentes de trânsito, ele foi solicitado a realizar o teste do bafômetro, mas se negou | Foto: Divulgação/Detran-AM

Manaus - Durante blitz realizada pelo Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) na rua do Comércio, bairro Parque 10 de Novembro, na madrugada de domingo (25), um motorista de 39 anos foi detido por dirigir alcoolizado e por desacato.

Ele tentou evitar o flagrante de alcoolemia buscando intimidar os agentes, dizendo ser sobrinho de uma autoridade.

Durante a ação, ao ser solicitado que apresentasse o documento do veículo e sua carteira de habilitação, o condutor desembarcou do veículo, momento em que os agentes perceberam que ele estava visivelmente embriagado.

Segundo os agentes de trânsito, ele foi solicitado a realizar o teste do bafômetro, mas se negou.

Além disso, o veículo estava em atraso e, no momento em que eram lavradas as autuações, o motorista tomou o documento da mão do agente e os rasgou.

Em seguida ele ainda subiu na plataforma que “guinchou” seu veículo e acabou caindo. O homem, que dirigia um veículo modelo Gol, de cor preta, foi encaminhado à delegacia.

“Assim que ele foi flagrado pelos nossos agentes, tentou dissuadi-los dizendo que era parente de uma autoridade. Mas, nas nossas operações, não existe essa história de ser parente de A ou B. Se estiver irregular, vamos agir conforme manda a lei. Infelizmente, devido a essa atitude, o condutor foi apresentado em flagrante na delegacia por estar visivelmente embriagado e pelo desacato”, explicou o coordenador-geral do Neot, Victor Mansur.

