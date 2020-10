Soldado que estuprou e filmou criança tem prisão preventiva deferida

O caso foi apresentado na Depca | Foto: Divulgação

Manaus - O soldado do Exército Brasileiro (EB), lotado no 1º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS), identificado como Renan G. C., de 21 anos , preso na noite deste sábado (24), acusado de estuprar uma criança de 6 anos e filmar o ato ilícito, teve a prisão em flagrante convertida em prisão temporária. Ele foi agredido pela população revoltada, na rua Maguaribe, bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. A vítima é sobrinha da namorada do suspeito.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), o judiciário decidiu manter o soldado preso considerando a gravidade dos fatos.

"Além do estupro de vulnerável, teve o agravante de ele ter filmado e compartilhado essa cena em redes sociais. Foi esse compartilhamento que serviu para que a mãe tivesse acesso e a criança relatasse que não era a primeira vez que ela era abusada pelo namorado da tia e que já era a terceira vez que ele praticava atos ilícitos. Ele segue custodiado preventivamente", contou a delegada.

A autoridade policial contou que no sábado (24), a avó pediu para que a menina fosse até a casa do soldado para fazer companhia ao filho dele de três anos e brincar, quando o suspeito se aproveitou do momento a sós com a criança e pediu para que ela fizesse sexo oral nele. O ato foi filmado e compartilhado em uma rede social.

"É crime tanto filmar, como compartilhar e armazenar esse conteúdo pornográfico. O soldado confessou os fatos, mas disse que não foi ele que compartilhou o vídeo e que acredita que foi a vítima, pois teria dado o aparelho celular para que ela brincasse. Isso são táticas do abusador, que acabam prometendo coisas para que a criança na sua inocência faça os atos que ele deseja", concluiu a autoridade.

O homem segue à disposição da Justiça e irá responder pelo crime de estupro de vulnerável.

Leia Mais