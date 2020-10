'Panda' e 'Loirinho' são atacados por facção rival na Compensa

Manaus - Dois homens, identificados apenas como Ronilson Souza do Nascimento, o "Panda", e Jonata Melgueiro Melo, o "Loirinho", foram atacados a tiros na noite desta segunda-feira (26), na rua São João, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. "Panda" não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

De acordo com testemunhas, as vítimas foram surpreendidas por criminosos em um carro e atingidas com tiros de fuzil e pistola, Inclusive na região da cabeça. A polícia acredita que eles tenham sido atacados por integrantes de uma facção rival, mas o caso ainda será investigado.

Eles foram socorridos por familiares e deram entrada no Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) Joventina Dias, onde foi constatado o óbito de "Panda". "Loirinho" está em estado grave e foi transferido ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, onde vai receber atendimento médico especializado.

O corpo de "Panda" deve ser removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Veja a reportagem feita no SPA da Compensa: