No fim de corrida, motorista de App é arrastado e morto em Manaus

Manaus - O motorista de aplicativo Jocenildo Hipólito de Souza foi morto com um tiro na costela na rua O, do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, na noite desta segunda-feira (26). Ele estava finalizando uma corrida quando foi surpreendido por dois homens armados.

De acordo com a Polícia, o motorista pegou uma passageira na avenida Autaz Mirim, naquela mesma zona, com destino à casa dela. Ao chegar no ponto final da corrida e a passageira descer do veículo, ele acabou sendo surpreendido pelos dois homens. Os bandidos o arrastaram até uma residência, onde foi atingido com um tiro na costela.

As equipes do Departamento de Perícia Técnico-Cienfica e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para atender a ocorrência. O isolamento da área foi feito pela Polícia Militar.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar as circunstância dos crime para identificar a autoria e motivação. O corpo da vítima deve passar por exame necroscópico e será liberado aos familiares.

Minutos após o crime, o carro do motorista, modelo Gol, de cor preta, que havia sido levado pelos criminosos, foi encontrado na rua 92, Núcleo 9, no bairro Cidade Nova, zona Norte.