Briga entre 'amigos' termina com duas pessoas mortas em Manaus

O homem já chegou morto no hospital | Foto: Suyanne Lima





Manaus - Uma briga entre 'amigos' ocorrida, na noite desta segunda-feira (26), na rua Bernardo Guimarães, na comunidade Parque São Pedro, na Zona Oeste, terminou em tragédia. Dois homens foram baleados dentro de um carro pelo próprio amigo, que morreu ao entrar em confronto com a Polícia Militar.

De acordo com o tenente Marivaldo Costa da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o trio estava bebendo e acabaram discutindo dentro do veículo. Um deles identificado como Hilton Souza dos Santos teria efetuado os disparos contra Thiago e Gracionei, que foram socorridos e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Campo Sales, mas Thiago não resistiu aos ferimentos.

Uma das vítimas é atendida no hospital | Foto: Suyanne Lima





Após atirar contra os amigos, Hilton teria feito um mototaxista como refém e o obrigou a ajudá-lo na fuga. A vítima ficou o tempo todo com a arma apontada para a sua cabeça. O suspeito saltou da motocicleta próximo à comunidade Jesus Me Deu, na Zona Norte, onde fugiu a pé.

"Ele empreendeu fuga e adentrou em vários terrenos, onde ao invadir um casa foi cercado pelas nossas equipes. Pedimos para que ele se entregasse, mas ele efetuou disparos contra a guarnição e tivemos que reagir. O suspeito não resistiu aos ferimentos", contou o tenente.

A arma encontrada com o suspeito | Foto: Suyanne Lima





O corpo dele também foi levado a UPA Campos Sales e os cadáveres devem ser removidos pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), onde deverão passar pelo exame de necropsia. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Veja a reportagem feita no hospital: