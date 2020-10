Jovem é preso com arma de fogo e drogas no Grande Vitória

Manaus - Um jovem de 18 anos, que não teve o nome revelado, foi preso no final da manhã desta terça-feira (27), na rua Orquídea Azul, no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus. Ele estava com uma arma de fogo e drogas.

De acordo com as equipes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), a ação iniciou após denúncia anônima informando que um homem estava com drogas e armado no local indicado.

Os policiais foram até a rua para checar a denúncia e encontraram um homem nas proximidades com as mesmas características repassadas. Ao ser questionado pela equipe sobre materiais ilícitos, o jovem confessou que na casa dele estavam a arma e as drogas.

Foram apreendidos um revólver calibre 38, com três munições do mesmo calibre, 21 porções de cocaína e 53 porções de oxi. O suspeito foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Ele não tinha nenhuma passagem criminal.