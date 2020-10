Dupla é presa com arma de fogo após fazer disparo em rua de Coari

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Coari - Dois homens, que não tiveram os nomes revelados, foram presos na tarde de segunda-feira (26), por volta das 16h, no Morro da Macaca, no bairro Nazaré Pinheiro, em Coari (distante 362 quilômetros de Manaus). Ele efetuaram disparo de arma de fogo em via pública e atraíram a presença dos policiais.

De acordo com os policiais militares que atuam no município, eles estavam em patrulhamento de rotina pelo bairro Nazaré Pinheiro quando escutaram um disparo de arma de fogo. Os dois suspeito, ao perceberem a aproximação da viatura policial, jogaram uma arma de fabricação caseira por cima do muro, mas foram flagrados pela equipe.

Ao longo de diligências, foi apreendida uma arma caseira calibre 31, com a cápsula do cartucho deflagrado. Na casa de um dos suspeitos, foi encontrada uma escopeta calibre 16 e um cartucho intacto.

A dupla foi apresentada na Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Eles devem ficar à disposição da Justiça e irão responder por porte ilegal de arma de fogo .

