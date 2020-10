Vídeo: Criminosos assaltam mercadinho em Coari

Coari - Funcionários e clientes de um mercadinho, localizado no município de Coari (distante 363 quilômetros em linha reta de Manaus), foram surpreendidos pela ação de criminosos armados na noite de segunda-feira (26), por volta das 19h50. Eles foram feitos reféns e obrigados a entregar pertences pessoais e dinheiro. Tudo foi flagrado por câmeras de segurança do estabelecimento comercial.

Um dos criminosos com boné azul, camisa cinza e bermuda jeans rende uma das vítimas que está próximo à porta e subtrai um aparelho celular. Logo em seguida, entra o comparsa dele, com capacete de motociclista vermelho na cabeça e camisa azul. Ele arrasta mais dois clientes para os fundos do supermercado. O tempo todo as vítimas são ameaçadas com a arma de fogo.

As vítimas são obrigadas a deitar no chão e são novamente revistadas. Um criminoso ficou com os clientes, enquanto o outro criminoso faz a limpa no caixa do lugar. Logo em seguida, os dois saem do estabelecimento e fogem em uma motocicleta.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. Denúncias sobre o paradeiro e identificação dos suspeitos podem ser feitas ao número 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Veja o vídeo que registrou a ação dos suspeitos: