Adolescente é agredido fisicamente na comunidade Monte Pascoal

Manaus - Um adolescente de 17 anos foi brutalmente agredido na noite desta terça-feira (27), na rua São Paulo, nas proximidades da Feira da comunidade Monte Pascoal, na Zona Norte de Manaus. Ele foi ferido com pauladas e pedradas.

De acordo com a mãe da vítima, o jovem estava no local com um amigo, supostamente cometendo assalto, quando foram surpreendidos por um grupo de pessoas. O colega teria fugido e a vítima ficou apanhando até ser socorrida por familiares.

O adolescente deu entrada no Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) do conjunto Galileia, na Zona Norte, onde recebe atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.