Viúva e filha tramaram roubo de 108 armas de coronel da PM em Manaus

Carro usado pela quadrilha foi encontrado carbonizado | Foto: Divulgação

Manaus - Após 25 dias de investigações, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) identificou que o roubo das 108 armas , que faziam parte do acervo de coleção do ex-coronel da Polícia Militar, Fernando Valente, que faleceu em 2018, não passou de uma armação planejada pela própria família.

Ao longo dos trabalhos, a PC-AM identificou uma falsa comunicação do crime realizado pela própria viúva dele, juntamente com a filha e uma companheira dela.

Com as informações, as equipes de investigação realizaram a operação ‘Néphila’, que já recuperou parte do armamento e cumpriu mandados de busca e apreensão.

A PC-AM deve passar mais detalhes do caso durante uma coletiva de imprensa às 11h, no prédio do Centro Integrado De Comando e Controle (CICC), Zona Centro-Sul de Manaus.

Residência da família | Foto: Divulgação

O falso roubo

Ao menos cinco homens encapuzados invadiram a casa da família, renderam as mulheres e roubaram as 108 armas de fogo. O fato aconteceu na madrugada do dia 4 de outubro deste ano , na rua Três, bairro Parque 10, Zona Centro Sul de Manaus.

Além das armas, a quadrilha também levou o carro da família, modelo Honda City. Os policiais da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DEFRV) iniciaram os procedimentos para recuperar o veículo das vítimas. Horas após o crime, por volta das 15h, o automóvel foi achado pela equipe de investigação rua da Glória, bairro Glória, Zona Oeste.

Ainda no mesmo dia, os investigadores localizaram o carro, modelo Tucson, usado pelos criminosos. Com o objetivo de dificultar as investigações, a quadrilha incinerou o automóvel e abandonou em um ramal no bairro Tarumã. Ambos os veículos passaram por perícia.

Leia mais

Quadrilha invade casa de ex-coronel da PM e rouba 108 armas em Manaus

Mais de 100 armas roubadas em Manaus podem estar em outro Estado