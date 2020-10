Morador de rua é morto com 5 tiros embaixo da ponte do São Raimundo

A vítima foi atingida com tiros no pescoço, cabeça, mãos e ombro | Foto: Divulgação

Manaus - O morador de rua Weibber Patrick Tavares da Rocha, de 29 anos, foi assassinado com, pelo menos, cinco tiros na madrugada desta quarta-feira (28). O crime aconteceu embaixo da ponte do bairro São Raimundo, localizada na rua Cinco de Setembro, na Zona Oeste de Manaus.

Outros moradores de rua, que presenciaram o crime, informaram à polícia que criminosos chegaram ao local ordenando que todos se afastassem e efetuaram os tiros contra a vítima.

Weibber foi atingido com tiros no pescoço, cabeça, mãos e ombro. Ele ainda foi socorrido e levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do São Raimundo, mas morreu na unidade de saúde.

Policiais da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fizeram buscas pelos suspeitos, mas eles conseguiram fugir, sem serem identificados.

O corpo de Weibber foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A motivação e autoria do crime serão investigadas pela Polícia Civil do Amazonas.

Leia mais

Morre homem baleado após correr de assaltantes na Zona Norte

Briga entre 'amigos' termina com duas pessoas mortas em Manaus