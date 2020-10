Carro usado em ataque a 'Loirinho' e "Panda" na Compensa é recuperado

Manaus - O carro utilizado no ataque cometido contra Jonata Melgueiro Melo, o "Loirinho", e Ronilson Souza do Nascimento, o "Panda", na última segunda-feira (26), no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus, foi recuperado pela Polícia Civil. O veículo estava naquele mesmo bairro.

De acordo com a equipe da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), o carro estava clonado e havia sido roubado no dia 16 deste mês, no bairro Colônia Santo Antônio, na Zona Norte. Dentro do veículo foi encontrado um estojo de fuzil.

No dia do crime, "Loirinho" e "Panda" foram atacados com tiros de fuzil e pistola . A dupla foi conduzida ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, onde "Panda" morreu. Já "Loirinho" foi transferido de unidade hospitalar e não há informações sobre o estado de saúde dele.

O carro apreendido foi levado para a Derfv e deve passar por exames periciais. O ataque criminoso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).