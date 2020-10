Homem abusou da ex-enteada por dois anos na própria casa

Manaus - Um homem de 51 anos foi preso hoje (28), pelo crime de estupro de vulnerável, ocorrido entre os anos de 2012 e 2014, tendo como vítima a ex-enteada que, na época, tinha nove anos. A prisão ocorreu por mandando de prisão em razão de sentença condenatória.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), a prisão ocorreu no bairro Centro, zona sul de Manaus, após a realização de diligências. O homem abusou da ex-enteada durante dois anos, na própria residência da família, no bairro Grande Vitória, zona leste. “O autor se aproveitava do fato de que a mãe da menina saia de casa para estudar, e cometia os abusos dentro de casa. Depois, ameaçava a criança para que ela não relatasse os fatos”, explicou a delegada.

Ainda conforme informações de Joyce, o caso foi registrado na Depca, em 2014, e teve o mandado de prisão expedido no dia 26 de agosto deste ano, pela juíza Articlina Oliveira Guimarães, da 2ª Vara Especializada em Crimes Contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes.

O homem foi condenado a 20 anos de prisão, em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável. Após os procedimentos cabíveis, ele será levado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT) e ficará à disposição da Justiça

Leia Mais

Rede de proteção anuncia ação para retirar crianças e adolescentes



*Com informações da assessoria