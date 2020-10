Foragido morre após entrar em confronto com policiais na AM-010

Manaus - Genildo Henrique do Nascimento morreu, na noite desta quarta-feira (28), durante um confronto com policiais civis do Amazonas e de Roraima. O fato ocorreu na noite desta quarta-feira (28), na rodovia estadual AM-010.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), o suspeito de alta periculosidade era um dos criminosos mais procurados de Roraima e é suspeito de matar um policial e um vigilante há alguns anos. Ele está foragido desde 2018.

Mais detalhes sobre a operação policial que está em diligências na capital devem ser repassados em coletiva de imprensa que deve acontecer na quinta-feira (29).

Genildo Henrique ainda foi levado até a UPA do Campos Salles, na zona Oeste de Manaus, mas a equipe médica confirmou o óbito. O corpo foi removido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML).

Veja a reportagem na unidade de saúde: