Homem é perseguido e executado na Zona Sul de Manaus

Manaus - Um homem, até o momento não identificado, foi executado na noite desta quarta-feira (28), na rua Magalhães Barata, no Crespo, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com testemunhas, o homem estava sendo perseguido por criminosos. Ele ainda teria tentado correr, mas foi atingido a tiros em várias partes do corpo. Os suspeitos fugiram e a vítima ficou agonizando na rua.

Os policiais da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência e a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, mas apenas constatou o óbito do homem. Pelo menos três disparos atingiram a vítima.

As equipes do Departamento de Perícia Técnico-Cienfica e do Instituto Médico Legal (IML) já foram acionadas para atender a ocorrência. Os policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) devem fazer o levantamento de informações para as investigações da causa da morte.

Veja a reportagem feita no local do crime: