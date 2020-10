Homem é executado por motoqueiro ao parar carro em semáforo em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros, na manhã desta quinta-feira (29), enquanto estava parado com seu veículo, modelo Strada, em um semáforo no cruzamento das avenidas Tefé e Marques da Silveira, na Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

Testemunhas informaram à polícia que, por volta de 6h40, um motoqueiro se aproximou do carro da vítima, pediu que ela abaixasse o vidro e efetuou vários tiros.

O homem morreu na hora. Diversas cápsulas de arma de fogo ficaram jogadas na cena do crime. O assassino conseguiu fugir, sem ser identificado. O trânsito na localidade ficou congestionado devido ao homicídio.

A vítima foi reconhecida por uma pessoa que passava pela localidade. O homem seria morador de uma comunidade, localizada no bairro Santa Luzia, e vestia o uniforme de uma empresa que fica nas proximidades.

As características indicam que, possivelmente, ele estava a caminho do trabalho. Câmeras de segurança de estabelecimentos da região devem a ajudar nas investigações do caso.

O assassinato será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

