'Novinhas do crime' são apreendidas após roubarem salão em Manaus

Manaus - Em posse de uma arma falsa, duas adolescentes, ambas de 17 anos, foram apreendidas após tentarem assaltar um salão de beleza, localizado na rua Comendador Alexandre Amorim, bairro Aparecida, Zona Sul de Manaus.

A ação frustrada da dupla foi registrada por câmeras de segurança. As "novinhas do crime", como ficaram conhecidas, ficaram presas dentro do salão até a chegada da polícia.

Os policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados pela proprietária do salão. Elas tentaram assaltar o estabelecimento no momento em que estavam sendo encerrados os trabalhos.

Os policiais foram ao local, onde foram informados que a proprietária havia conseguido deter as garotas dentro do salão.

Em seguida, as duas foram capturadas. Durante revista, foram encontrados com elas um simulacro de arma de fogo e um secador de cabelos.

As duas adolescentes receberam voz de apreensão e, juntamente com a proprietária do estabelecimento, foram conduzidos para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), para as providências.

