Jovem é morto por 'justiceiro' após assalto frustrado na Zona Leste

Manaus - Tiago Kelvin Gomes de Souza, de 20 anos, foi executado no início da tarde desta quinta-feira (29), na Alameda Cosme Ferreira, no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus. O fato aconteceu após Tiago e o comparsa identificado como “Douglas”, tentarem cometer um arrastão em uma parada de ônibus. Um “justiceiro” acabou atirando contra os dois e Tiago não resistiu.

De acordo com testemunhas, a dupla criminosa estava em uma motocicleta modelo Honda Titan, de cor preta, sem placa, e no momento em que abordaram as vítimas, um homem que estava em um carro e passava pela via percebeu a ação.

O “justiceiro” efetuou tiros contra a dupla que foi atingida. Tiago ainda tentou fugir com a motocicleta, mas caiu a metros de distância e morreu no local. “Douglas” supostamente foi atingido nas mãos e fugiu a pé.

A Polícia Militar fez o isolamento do local da área e acionou as equipes do Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) e Instituto Médico Legal (IML). Os familiares estiveram no local do crime e a mãe chorou sob o corpo do filho.

Foram constatados quatro disparos no corpo do rapaz. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

