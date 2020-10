Operação prende três homens com armas, drogas e munições em Manaus

Manaus - A operação "Vicinato" deflagrada na manhã desta quinta-feira (29), no bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Centro-Sul de Manaus, resultou na prisão de três homens de 24, 28 e 31 anos e na apreensão de armas, munições e drogas. Eles estavam sendo investigados por atuar no tráfico de drogas da área.

De acordo com a delegada Juliana Tuma, titular do 22° Distrito Integrado de Polícia (DIP), foram cumpridos mandados de busca e apreensão e no momento da ação policial, dois dos suspeitos ainda tentaram se livrar de drogas.

"Nossa operação contou com apoio de pelo menos 20 policiais civis da Seccional Centro-Sul e delegacias da área. No momento de uma das abordagens apreendemos drogas inclusive no vaso sanitário, além de armas", explicou à imprensa.

Em outra diligência, um ex-militar da Marinha acabou sendo preso com 14 munições de fuzil 762. Ele ainda teria mostrado a carteira como se ainda fosse ativa para tentar ter tratamento diferenciado.

"Essa investigação é justamente para combater esse comércio de drogas feito na vizinhança. Também apreendemos um carro que era utilizado exclusivamente para entrega de drogas. As prisões são resultados de denúncias de moradores incomodados com o tráfico de drogas", destacou.

A delegada destacou ainda que denúncias podem ser feitas aos números: (92) 99962-2437 e 181.

O material apreendido e os presos foram levados ao prédio do 22° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

