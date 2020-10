Dono de sucataria é preso na Zona Norte com peças de carro roubado

O caso foi apresentado no 14° DIP | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Francione Freitas da Silva, de 33 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira (29), na sucataria dele localizada no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte. No local, haviam diversas peças de um veículo com restrição de roubo que havia sido desmanchado.

De acordo com o capitão Soeiro da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a ação iniciou após denúncias anônimas de que um carro, modelo Fiat Gran Siena, de cor vermelha, havia sido desmanchado no Ramal do Brasileirinho, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

"Nossas equipes, juntamente com os policiais do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), foram até o local, onde encontraram apenas a carcaça do veículo. Após as averiguações, chegamos até a sucataria de Francinei, onde estavam as peças. Ele não falou a procedência do material", explicou o capitão.

Francinei seria conhecido de um homem identificado como "Cabeludo", que teria repassado as peças para ele. O homem não foi localizado.

"No momento da prisão, Francinei ainda tentou argumentar que não poderia ser preso por estar concorrendo a uma vaga como vereador. No entanto, fizemos posso trabalho e apresentamos ele à autoridade policial", disse o capitão.

A proprietária do veículo esteve no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) , onde a ocorrência foi apresentada e contou que o carro foi roubado no dia 19 deste mês.

O veículo estava desmanchado no Ramal do Brasileirinho | Foto: Divulgação

"Estava com a minha filha no estacionamento de um supermercado, no bairro Distrito Industrial, na Zona Sul, quando fomos abordadas por quatro criminosos armados. Um outro bandido dava apoio em uma motocicleta. Eles levaram o veículo e, desde então, não tínhamos notícias. Hoje quando recebemos a ligação da polícia, não imaginávamos que o carro estaria assim. Triste ver um fruto do nosso trabalho destruído por bandidos", declarou.

Francinei foi apresentado na unidade policial e deve ser autuado em flagrante por receptação. Ele irá passar por audiência de custódia e permanecer à disposição da Justiça.

Veja a reportagem na delegacia:

Leia Mais

Dupla é presa por receptação de motocicleta roubada em Tabatinga

Vídeo: Ladrão furta motocicleta estacionada em rua do Alvorada