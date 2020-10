SSP-AM fecha laboratório de drogas e prende homem na Compensa

Material apreendido no laboratório de drogas | Foto: Divulgação

Manaus – Elizeu Barroso Mendes, de 38 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira (29), por volta das 13h30, na rua T7, no bairro Compensa , na Zona Oeste de Manaus, durante ação deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Ele mantinha um laboratório de drogas no local e estava com arma de fogo.

Os policiais foram até o local após denúncia anônimas sobre a atividade ilícita no lugar. Eles conseguiram localizar Elizeu e realizaram uma revista na casa.

Após buscas foram apreendidos um revólver calibre 38 com cinco munições, 19 pacotes de maconha, com aproximadamente 10 kg, 69 cigarros de supostamente maconha pesando 150 gramas e cinco balanças de precisão.

Elizeu recebeu voz de prisão em flagrante e foi apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

