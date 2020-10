Em Manaus, homem é baleado após novo ataque na Compensa, veja vídeo

Este é o segundo ataque criminoso na mesma rua em menos de 24 horas | Foto: Reprodução

Manaus - Jackson Breno Sarmento dos Santos, de 20 anos, foi baleado na tarde desta sexta-feira (30), por volta das 14h, na rua Natal, no bairro Compensa, na zona Oeste de Manaus. Esse já é o segundo ataque criminoso na mesma rua, em menos de 24 horas.

De acordo com a equipe da 8° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), ele foi surpreendido por três homens quando andava em via pública.

Os suspeitos fizeram disparos de pistola calibre 380 e fugiram a pé por um beco, segundo testemunhas.

A vítima foi atingida de raspão na nuca e levada ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, onde irá receber atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Outro ataque

Magno dos Santos Ferreira Júnior, de 27 anos, foi executado a tiros na tarde desta quinta-feira (29), também rua Natal, na Compensa.

Homem é assassinado ao ser chamado no portão de casa

De acordo com os familiares, o homem estava limpando uma piscina quando foi chamado por alguém no portão. O homem foi atender a pessoa e acabou sendo baleado com quatro disparos que causaram a morte dele.

Os ataques devem ser investigados pela Polícia Civil e podem ter ligação com a guerra do tráfico de drogas no bairro.

