Homem é preso por guardar droga em baldes na Zona Leste

Os policiais chegaram até o suspeito por meio de denúncia anônima | Foto: Divulgação

Manaus - Ao tentar esconder drogas em baldes no quintal da própria casa, Ewerson da Silva Santos, de 23 anos, foi preso por volta das 1h, desta sexta-feira (30), no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Norte de Manaus.

De acordo com a equipe da 28° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a ação teve início após denúncia anônima informando que o homem guardava baldes com drogas no quintal de uma casa no beco Buriti.

Durante a madrugada os policiais foram averiguar a informação e após buscas encontrou a grande quantidade de ervas ressecadas, aparentemente maconha.

Ao ser questionado sobre a origem do material, Ewerton disse que estava guardando a droga para receber um dinheiro no final de semana.

Ao todo, foram apreendidas duas porções grandes e três médias de substância aparentemente maconha; 37 trouxinhas de substância supostamente oxi e uma balança de precisão.

O suspeito foi levado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi apresentado juntamente com o material apreendido.

