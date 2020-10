Homem é baleado em carro após assalto no Coroado

A vítima deu entrada no HPS João Lúcio | Foto: Reprodução

Manaus - Um homem identificado como Júnior Martins, de 27 anos, foi baleado na noite desta sexta-feira (30), após um assalto ocorrido na rua Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no conjunto Ouro Verde, no bairro Coroado, na Zona Leste. Ele estava dentro do carro particular estacionado em via pública quando foi surpreendido por criminosos.

De acordo com uma moradora da área, que preferiu não se identificar, os dois suspeitos chegaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto mostrando a arma de fogo. A vítima teria tentado puxar uma pulseira e acabou sendo baleada próximo à cabeça.

"O assalto aconteceu na frente da minha casa. Ele foi puxar a pulseira e, possivelmente, acharam que ele iria reagir. Após atirarem, a dupla fugiu e a vítima ainda ficou agonizando no carro. Ele tentou dirigir até o hospital, mas não conseguiu e foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)", explicou a testemunha.

Júnior deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio e está no centro cirúrgico. O estado de saúde dele não foi divulgado. Policiais da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estão dando apoio à ocorrência no hospital.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil .

