Vídeo: Homem ataca jovens e tenta colocá-las em carro na Cidade Nova

O Ataque aconteceu em plena luz do dia | Foto: divulgação





Manaus - Duas jovens passaram momentos de terror no início da tarde desta sexta-feira (30), por volta das 12h19, na rua Itaiópolis, no conjunto Sérgio Pessoa Neto, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Elas foram surpreendidas por um criminoso, que chegou em um veículo modelo Volkswagen Gol, de cor branca, e tentou sequestrá-las em plena luz do dia. Tudo foi flagrado por câmeras de segurança da localidade.

Nas imagens é possível ver o momento em que duas mulheres, uma jovem de 24 anos e a amiga dela estão fazendo uma fotografia em via pública, aproveitando o muro desenhado de uma casa. O criminoso se aproxima, para o carro próximo às jovens e abre a porta na tentativa de encurralar as vítimas.

Uma das jovens consegue fugir para pedir socorro e a mulher de 24 anos fica nas mãos do suspeito. Ela começa a se debater na tentativa de escapar, mas ele não cede. Logo em seguida, os vizinhos percebem a movimentação e um homem tenta ajudar a vítima.

O criminoso percebe a movimentação na rua e entra no veículo para fugir. Um morador ainda corre atrás do veículo e a jovem que estava lutando com o criminoso entra correndo em uma casa.

A vítima relatou à imprensa que o criminoso falava o tempo todo que iria estourar a cabeça dela com tiros e que era para ela parar de gritar.

"Ele não queria me soltar e ainda tentou puxar o aparelho celular. Foi um momento de muito medo, pois nãos estamos seguros em lugar nenhum", desabafou a jovem.

O suspeito fugiu e não foi identificado. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. Denúncias sobre a identificação e paradeiro dele serão repassadas ao número 181 e 190.

Veja o vídeo com o momento do ataque:

| Autor: Divulgação