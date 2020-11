Em Manaus, 23 infratores são presos e mais de R$ 8 mil apreendidos

Além das prisões, três motocicletas que tinham restrição de roubo e furto foram recuperadas | Foto: Divulgação

Manaus - Quatro adolescentes foram apreendidos e mais 23 pessoas foram presas por envolvimento em ocorrências criminais em Manaus, entre a última sexta (30) e o domingo (1). Entre os presos, três possuíam passagens por roubo, tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Além disso, foram apreendidas 537 porções de entorpecentes, quatro armas de fogo, 12 munições, R$ 8.977,15 em espécie, quatro celulares e oito balanças de precisão. As informações são da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Três motocicletas que tinham restrição de roubo e furto foram recuperadas. As prisões foram pelos crimes de roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio, homicídio e estupro.

Três homens, de 28, 24 e 19 anos, e um adolescente de 17 anos foram presos em flagrante após efetuarem roubo a uma empresa na avenida Buriti, Distrito Industrial I, na tarde de sexta-feira (30). Eles estavam com armas de fogo e utilizavam duas motocicletas no momento em que foram flagrados pela polícia tentando fugir do local.

Com eles, foram apreendidos dois revólveres calibre 38 e R$ 8.470,00 em espécie, três aparelhos celulares, duas bolsas, um aparelho retoprojetor e duas motocicletas.

Na madrugada de sábado (31), um homem de 19 anos e outro de 20 anos foram detidos pela polícia por traficar entorpecentes no bairro Monte das Oliveiras. Os infratores estavam em uma motocicleta Honda CG 150 Titan KS preta, placa JXP-7443, no momento em que foram detidos. Com eles foram encontradas uma porção média de supostamente maconha, nove trouxinhas de maconha, uma pedra de oxi e uma balança de precisão.

No domingo (1), três homens foram detidos por roubo a coletivo e tráfico de drogas. Ambos possuíam passagem pela polícia. Rai Lucas Quintino de Souza, de 24 anos, foi preso após ser reconhecido pelas vítimas de assalto ao coletivo 678. Com ele, foram encontrados dois celulares pertencentes às vítimas. Na delegacia, foi constatado que possuía passagem por roubo e tráfico de drogas.

Victor Hugo de Oliveira Trindade, de 23 anos, foi detido após abordagem policial por suspeita de tráfico de drogas. Com ele, foram encontrados o valor de R$ 96,50 e 15 trouxinhas de entorpecente supostamente cocaína e maconha. Ele possuía passagem por associação ao tráfico e tráfico de drogas.

Em outra ocorrência, a PM deteve Rodrigo Vasconcelos Reis, de 22 anos, após uma abordagem por suspeita de tráfico de drogas. Durante a revista, foram encontrados com ele 57 trouxinhas de entorpecentes supostamente oxi e cocaína e o valor de R$ 45,56 em espécie. Ele possuía passagem por tráfico de drogas.

Veículos recuperados

Motocicleta: Yamaha Fazer cor branca, placa NOL-3F41

Motocicleta: Yamaha Factor de cor preta, placa OAL-0590

Motocicleta: Honda Pop cor preta, placa PHK-3380

*Com informações da assessoria

