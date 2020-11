Vídeo: mulheres são atacadas por casal de criminosos no Cidade de Deus

veja o momento em que as vítimas são abordadas | Foto: Reprodução

Manaus - Duas mulheres foram surpreendidas na madrugada desta terça-feira (3), no momento em que caminhavam na rua Corinthians, do bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. Elas foram atacadas por um casal de assaltantes e toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança instaladas na via pública.

Os assaltantes são violentos | Autor: Reprodução

Nas imagens é possível ver o momento em que as vítimas andam tranquilamente em via pública quando um veículo modelo Volkswagen Voyage, de cor preta e do banco de trás do carro desceu um criminoso.

O suspeito já vai em direção a uma das mulheres e ela ainda resiste para entregar a bolsa. Em seguida, a comparsa dele, uma mulher desceu do banco do passageiro para render a outra mulher.

A vítima entregou a bolsa para a suspeita e o homem assim que conseguiu arrancar a bolsa da mão da vítima voltou correndo e entrou no carro com a comparsa.

O casal de criminosos fugiu e estavam acompanhados de pelo menos mais uma pessoa que dirigia o veículo.

Caso alguém reconheça a dupla pode entrar em contato com o numero 181 e 190 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

