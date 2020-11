Criminosos assaltam lanchonete e acabam presos na Zona Norte de Manaus

Os assaltantes foram obrigados a devolver os pertences das vítimas | Foto: Divulgação

Manaus - O que era para ser mais uma ação criminosa para quatro criminosos terminou em prisão. Na noite de segunda-feira (2), a quadrilha tentaram assaltar uma lanchonete na rua Estrela de Davi, no bairro Novo Israel, na Zona Norte de Manaus, mas foram presos.

De acordo com policiais da 18° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 22h, as vítimas acionaram a equipe informando que os criminosos utilizaram armas de fogo para render as vítimas e ameaçá-las durante o assalto.

Sem ter como escapar, elas foram obrigadas a entregar aparelhos celulares e pertences pessoais.

Após buscas pelo veículo utilizado pelos suspeitos de modelo Volkswagen Gol, de cor prata e placas OAH-6637. Os suspeitos foram localizados por várias equipes policiais na comunidade Jesus Me Deu.

Os quatro criminosos foram presos. Com eles foram apreendidos um revólver calibre 32, uma espingarda do mesmo calibre, cinco munições, além de duas armas de fogo falsas.

Foram recuperados os pertences pessoais das vítimas, como relógio, aparelhos celulares, cordões, chaves de automóveis.

O caso foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

