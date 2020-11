Polícia alerta para 'golpes de panelas falsas' aplicados em Manaus

Os clientes só descobriam que o produto era falso após testagem nas residências | Foto: Divulgação

Manaus - Um novo golpe está acontecendo em Manaus. Estelionatários que estão abordando clientes, especialmente idosos, em estacionamentos de supermercados e shoppings da capital, se passando por vendedores de panelas de luxo.

De acordo com o delegado Eduardo Paixão, os suspeitos vendem o material, informando que as panelas seriam, supostamente, da marca ‘Champs Elysees’, reconhecida como utensílios de alto padrão e durabilidade.

“As vítimas nos relataram que os vendedores são extremamente persuasivos e dizem que as panelas são de granito na parte interior e revestidas por aço. Após um longo processo de negociação, as vítimas acabam comprando o jogo de panelas, inclusive com pagamento em cartão”, informou o delegado.

Conforme o titular, no mercado, um jogo original da marca mencionada custa em torno de R$ 3 mil a R$ 6 mil, mas os produtos ofertados pelos golpistas são falsos. Os "vendedores" oferecem cinco panelas, ofertando descontos até chegar a um preço razoável, possibilitando a vítima de adquirir o produto. Os compradores só percebem que se trata de produto falsificado, quando testam as panelas em suas residências.

A autoridade policial reforça que se alguém foi vítima desse golpe, é necessário que registre a ocorrência, pois a denúncia é fundamental para que os golpistas sejam identificados.

“A denúncia da população é fundamental para chegarmos à identidade e localização desses infratores que estão agindo em Manaus, pois os produtos revendidos por eles são falsificados e sem inspeção, se tornando um risco para centenas de consumidores, visto que são impróprios para uso”, finalizou o titular.

A Decon está localizada na rua Felismino Soares, nº 155, bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus. Para denúncias anônimas, entrar em contato pelos telefones (92) 3214-2264 ou pelo WhatsApp (92) 99962-2731, a identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria