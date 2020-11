Golpe da Dentadura: Homem é preso por enganar vítimas no AM

As pessoas pagavam pelas próteses e o suspeito desaparecia | Foto: Divulgação

São Gabriel da Cachoeira - Gean Barreto Basílio, 29, foi preso na manhã de segunda-feira (2), por volta das 8h, em cumprimento a mandado de prisão preventiva pelo crime de estelionato praticado em São Gabriel da Cachoeira (distante 852 quilômetros em linha reta da capital). Ele engava pessoas interessadas em comprar dentaduras.

De acordo com a delegada Grace Jardim, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, Gean dirigia um táxi lotação no município, e durante o serviço como motorista, oferecia próteses dentárias aos clientes. Quando alguém se interessava, ele tirava as medidas para produção da prótese, e pedia para que a vítima adiantasse o pagamento no valor de R$ 300.

“Ao receber o valor do falso serviço oferecido, o homem fugia do local de atendimento, sem retornar com os produtos das vítimas. Durante pesquisas no sistema da delegacia, constatamos que havia mais de dez registros de Boletins de Ocorrência (BO’s), em nome dele. Após as investigações, solicitamos pelo mandado de prisão preventiva do indivíduo, que conseguimos cumprir na manhã na casa dele”, explicou a delegada.

Conforme a titular, o mandado de prisão preventiva do homem foi expedido no último sábado (31/10), pelo juiz Manoel Atila, da comarca de São Gabriel da Cachoeira. A autoridade policial pede a outras possíveis vítimas que procurem a delegacia para realizar o registro do BO.

Procedimentos

Gean irá responder pelo crime de estelionato e após os trâmites cabíveis, ele ficará na carceragem da unidade policial à disposição da justiça.

*Com informações da assessoria