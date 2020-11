Motorista de app é assaltado e esfaqueado no Puraquequara

A vítima foi ferida após reagir a ação criminosa | Foto: (Amanda Rocha/ACidadeON)

Manaus - Um motorista de aplicativo de mobilidade urbana, que não teve o nome revelado, foi esfaqueado na noite desta terça-feira (3), após um assalto na rua Capitão Anísio, no bairro Puraquequara, na Zona Leste de Manaus. Ele teria reagido a um assalto.

Moradores da área informaram que o motorista iria finalizar a corrida quando um criminoso ordenou que ele passasse a renda e os pertences pessoais. Após luta corporal , o motorista foi bastante ferido no braço e o suspeito fugiu por um local escuro.

A rua ficou com muitas marcas de sangue e o homem foi socorrido por moradores. Ele deve dar entrada em alguma unidade hospitalar da capital e não há informações do estado de saúde dele. O carro dele, modelo Fiat Palio, de cor prata, ficou abandonado em via pública.

