Vídeo: Criminosos assaltam lanchonete no Mutirão e 'tocam o terror'

Manaus - Funcionários de uma lanchonete localizada no conjunto Mutirão, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus, viveram momentos de terror durante um assalto ocorrido na madrugada desta quinta-feira (4). Os criminosos ameaçaram as vítimas com armas de fogo.

A ação foi flagrada por câmeras de segurança. Exatamente às 1h19, um dos criminosos - vestindo camisa vermelha, bermuda vermelha e boné preto - anuncia o assalto para dois funcionários. Ele pega o aparelho celular de uma mulher que está sentada e o entregador ainda tenta escapar, mas é surpreendido pela chegada de outros dois suspeitos.

O segundo criminoso, de camisa na cor azul e calça jeans, ordena que ele retorne para dentro do estabelecimento, o ameaçando com uma arma de fogo. Dentro do estabelecimento, o assaltante de camisa vermelha rende a operadora de caixa. Com muita violência, ele aproxima a arma do rosto dela e ordena que ela entregue o dinheiro.

O comparsa dele de camisa branca se aproxima do caixa, passa a recolher dinheiro e leva o que tem na gaveta de dinheiro. Os três estavam armados. Os suspeitos fogem levando os celulares, o dinheiro e um notebook.

Denúncias sobre a identificação e paradeiro dos suspeitos podem ser denunciadas aos números: 181 e 190 da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.