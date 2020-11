Assaltante é morto por cliente de clínica veterinária em Manaus

O crime ocorreu no bairro Flores | Foto: Bianca Ribeiro





Manaus - Gerson Nogueira dos Santos, de 27 anos, morreu na noite desta quarta-feira (4), por volta das 19h, após tentar cometer um assalto, junto com um comparsa, na rua Visconde de Santa Cruz, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul. Eles foram surpreendidos por um "justiceiro" e o jovem foi atingido com um tiro na coxa.

Segundo a polícia, o tiro atingiu a veia femoral de Gerson, que morreu no local. O comparsa dele, que não teve o nome revelado, foi socorrido.

De acordo com testemunhas, a dupla estava armada e tentou entrar em uma clínica veterinária. Os dois foram surpreendidos por um dos clientes do local, que estava armado e já foi atirando. Os suspeitos chegaram no local em uma motocicleta vermelha.

Após serem atingidos, eles ainda tentaram fugir, mas acabaram caindo em via publica. Gerson não resistiu aos ferimentos e comparsa foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

A equipe da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada e fez o isolamento do local do crime. Eles aguardam a chegada das equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e do Instituto Médico Legal (IML).

Veja a reportagem no local do crime: