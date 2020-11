Durante limpeza, garis acham ossada humana no Porto da Manaus Moderna

Restos mortais foram removidos pelo IML | Foto: Divulgação

Manaus - Parcialmente enterrada, uma ossada humana foi encontrada na manhã desta quinta-feira (5), na área da orla do Porto da Manaus Moderna, localizado no Centro, Zona Sul da capital.

Segundo a polícia, os restos mortais foram achados por garis, que faziam a limpeza pública na região. Por volta das 10h, os trabalhadores acionaram uma equipe da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência.

Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) também estiveram no local e acompanharam a remoção da ossada, que foi feita pelo Instituto Médico Legal (IML).

Algumas pessoas, que estiveram no Porto, chegaram a cogitar que os restos mortais seriam de um morador de rua que está desaparecido, mas a identificação só deve ser confirmada após exames realizados no IML, assim como as causas da morte da vítima.

O caso deve ser investigado pela DEHS.

