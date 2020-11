Vídeo: criminosos fazem arrastões em 'plena luz do dia' em Manaus

Duas mulheres foram vítimas da ação criminosa | Foto: Reprodução

Manaus - Criminosos em um carro modelo Chevrolet Cobalt estão nas ruas de Manaus desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (5). Pelo menos duas ações envolvendo o mesmo veículo já foram registradas por câmeras de segurança.

Na primeira ação, ocorrida por volta das 6h30, a vítima caminha tranquilamente quando o veículo se aproxima. Ao tentar se desvencilhar, ela é ameaçada com uma arma de fogo e entrega o aparelho celular.

Veja vídeo:

O crime acontece em plena luz do dia | Autor: Reprodução

Após dar o pertence ao criminoso, a vítima sai correndo.

Já na segunda ação, o crime aconteceu por volta das 8h13, no bairro Alvorada, na zona Centro-Oeste. As imagens mostram a vítima parada na frente de casa mexendo no aparelho celular.

Após alguns segundos, o criminoso encosta o veículo ao lado da vítima, saca a arma de fogo e ordena que a jovem entregue o aparelho celular.

Nervosa, ela ainda pensa em entrar para dentro da casa, mas decide não arriscar e entrega o aparelho celular ao criminoso que foge.

Veja o vídeo no momento da abordagem:

A vítima entrega o celular com medo de ser baleada | Autor: Reprodução

Caso alguém reconheça o veículo e saiba o paradeiro dele pode entrar em contato com a polícia por meio dos números: 181 e 190. A identidade do denunciante é assegurada.

Os casos serão investigados pela Polícia Civil.

